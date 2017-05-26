2 MİLYON KİŞİYE İŞ MÜJDESİ!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, "2017 yılında 2 milyon kişiye istihdam sağlanması için yoğun bir çaba ve gayret içindeyiz." dedi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, SGK Adıyaman il binasında düzenlenen, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" toplantısında, iş sağlığı ve güvenliği bilincini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini söyledi.
Vatandaşa gidip kurumun hizmetleri ve faaliyetlerle ilgili gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını anlatan Bağlı, çalışma hayatında milli seferberliğin birinci faslında cumhuriyet tarihinde görülmeyen bir olayın gerçekleştiğini kaydetti.
kaynak:habertürk
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