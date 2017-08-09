Santos'ta 2 milyon Euro kazanan Lucas Lima, Fenerbahçe'nin yıllık 5 milyon Euro'luk teklifini reddetti.

Fenerbahçe uzun bir süredir transferi için uğraştığı Lucas Lima'dan olumsuz yanıt aldı... Bu iddia Brezilya basınından geldi.

2 MİLYON EURO KAZANAN LİMA, 5 MİLYON EURO'YU KABUL ETMED;

Gazeteler ve internet sitelerine göre Sarı-Lacivertliler yıldız futbolcuya 4 yıllık sözleşme ve 5 milyon Euro maaş teklifinde bulundu. Fakat Lima, Santos'ta 2 milyon Euro kazanmasına rağmen bu müthiş teklifi kabul etmedi. Brezilya basını, Lima'nın bu kararının arkasında, kariyerine Türkiye'de devam etmek istememesini gösterdi.

4 YILLIK İMZA ATACAK!

Sambacı'nın Inter'le de görüştüğünü fakat pazarlıkların ciddi bir seviyeye gelmediğini belirten gazeteler, "Fenerbahçe'nin teklifi reddedimeyecek cinstendi. Ancak Lima kariyerinin bu döneminde Türkiye'yi istemiyor" ifadesini kullandı. Ayrıca Brezilya'dan gelen haberlere göre Lucas Lima, Santos'la Ocak ayı başında bitecek olan sözleşmesini 4 yıl daha uzatmaya hazırlanıyor.

KANARYA 2 YILDIR ONUN PEŞİNDE

Brezilya basınının haberine göre Fenerbahçe'ye olumsuz yanıt veren Lucas Lima yaklaşık 2 yıldır Sarı-Lacivertli kulübün transfer gündeminde yer alan bir isim... Yönetim, Vitor Pereira döneminde de Sambacı için çok uğraşmıştı.

Kaynak: Takvim

Kaynak: haberinburada