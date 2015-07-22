Sosyal Güvenlik Kurumu, 2 milyon 14 bin Emekli Sandığı emeklisine 1 Temmuz'dan geçerli olacak fark ödemelerinin Ağustos ayında yapılacağını açıkladı.



Sosyal Güvenlik Kurumu, 2 milyon 14 bin Emekli Sandığı emeklisine 1 Temmuz'dan geçerli olacak fark ödemelerinin Ağustos ayında yapılacağını açıkladı. Bayram öncesi yapılan maaş ödemelerinde 'farkı' göremeyen emekliler büyük hayal kırıklığı yaşarken, farkların Ağustos maaşlarıyla verileceği belirtildi.