2 MİLYON EMEKLİYE FARKLARI AĞUSTOS'TA ÖDENECEK
Sosyal Güvenlik Kurumu, 2 milyon 14 bin Emekli Sandığı emeklisine 1 Temmuz'dan geçerli olacak fark ödemelerinin Ağustos ayında yapılacağını açıkladı.
Sosyal Güvenlik Kurumu, 2 milyon 14 bin Emekli Sandığı emeklisine 1 Temmuz'dan geçerli olacak fark ödemelerinin Ağustos ayında yapılacağını açıkladı. Bayram öncesi yapılan maaş ödemelerinde 'farkı' göremeyen emekliler büyük hayal kırıklığı yaşarken, farkların Ağustos maaşlarıyla verileceği belirtildi.
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