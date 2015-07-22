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2 milyon emekliye farkları ağustos'ta ödenecek

2 MİLYON EMEKLİYE FARKLARI AĞUSTOS'TA ÖDENECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2 milyon 14 bin Emekli Sandığı emeklisine 1 Temmuz'dan geçerli olacak fark ödemelerinin Ağustos ayında yapılacağını açıkladı.

Tarih : 22 Temmuz 2015, 11:55
Puan Ver : 2 Milyon Emekliye Farkları Ağustos'ta Ödenecek(9.1/10)10


Sosyal Güvenlik Kurumu, 2 milyon 14 bin Emekli Sandığı emeklisine 1 Temmuz'dan geçerli olacak fark ödemelerinin Ağustos ayında yapılacağını açıkladı. Bayram öncesi yapılan maaş ödemelerinde 'farkı' göremeyen emekliler büyük hayal kırıklığı yaşarken, farkların Ağustos maaşlarıyla verileceği belirtildi.








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