

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bir bankanın taşıt kredisi kullanan tüketiciye 2 liralık borcu için 3,14 lira kargo ücreti ödeyerek ihtarname gönderdiğini ve 60 bin liralık aracına rehin koyduğunu belirterek, 'Tüketicilerin kuruşlu taksitleri varsa buna dikkat etmelerini ve 1 lira fazla yatırmalarını tavsiye ediyorum' dedi.







Şahin, 2015 genel seçimi öncesi belirli bir merkezin talimatıyla hükümete karşı bir cephe oluşturmak adına vergi daireleri aracılığıyla vatandaşa baskı yapıldığını, bugün de bu baskıların bankalar aracılığıyla uygulandığını savundu. Bankaların 1-2 liralık alacaklarını bile tahsil edebilmek için ilginç yollara başvurduklarını dile getiren Şahin, gelen tüketici şikayetlerinden ihtarname göndermek için borçtan daha çok posta parası ödendiğinin ortaya çaktığını söyledi.







kaynak:sonhaber