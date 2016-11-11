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2 liralık borç için 60 bin liralık araca rehin!

2 LİRALIK BORÇ İÇİN 60 BİN LİRALIK ARACA REHİN!

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bir bankanın taşıt kredisi kullanan tüketiciye 2 liralık borcu için 3,14 lira kargo ücreti ödeyerek ihtarname gönderdiğini ve 60 bin liralık aracına...

Tarih : 11 Kasım 2016, 14:12
Puan Ver : 2 Liralık Borç İçin 60 Bin Liralık Araca Rehin!(7/10)5


Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bir bankanın taşıt kredisi kullanan tüketiciye 2 liralık borcu için 3,14 lira kargo ücreti ödeyerek ihtarname gönderdiğini ve 60 bin liralık aracına rehin koyduğunu belirterek, 'Tüketicilerin kuruşlu taksitleri varsa buna dikkat etmelerini ve 1 lira fazla yatırmalarını tavsiye ediyorum' dedi.



Şahin, 2015 genel seçimi öncesi belirli bir merkezin talimatıyla hükümete karşı bir cephe oluşturmak adına vergi daireleri aracılığıyla vatandaşa baskı yapıldığını, bugün de bu baskıların bankalar aracılığıyla uygulandığını savundu. Bankaların 1-2 liralık alacaklarını bile tahsil edebilmek için ilginç yollara başvurduklarını dile getiren Şahin, gelen tüketici şikayetlerinden ihtarname göndermek için borçtan daha çok posta parası ödendiğinin ortaya çaktığını söyledi.



 



kaynak:sonhaber








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