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2. Lig takımına 28 bin kişilik stat, yarın açılacak

2. LİG TAKIMINA 28 BİN KİŞİLİK STAT, YARIN AÇILACAK

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor, 28 bin kişilik yeni stadında ilk maçını yarın oynayacak.

Tarih : 08 Ekim 2017, 16:50
Puan Ver : 2. Lig Takımına 28 Bin Kişilik Stat, Yarın Açılacak(8/10)4

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından iki yıl önce Adapazarı ilçesinde inşasına başlanan Yeni Sakarya Atatürk Stadı, sezonun ilk maçına yetiştirilememişti. Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla inşasına hız verilen stadın yapımı tamamlandı.

YARIN İLK MAÇ OYNANACAK

Yeşil-siyahlı ekip, temizlik çalışmaları ve çim ilaçlama işlemleri süren yeni stadındaki ilk maçında yarın saat 19.00'da Kahramanmaraşspor'u konuk edecek.

Yaklaşık 128 dönüm arazinin 28 dönümü üzerinde, UEFA standartlarına uygun olarak inşa edilen statta sosyal donatıların yanı sıra 18 asansör, 29 loca, mescitler, emzirme odaları ve çocuk oyun alanları bulunuyor.

1342 ARAÇLIK AÇIK OTOPARK BULUNUYOR

Engelli vatandaşların da rahat şekilde kullanabileceği statta, 495 kişilik VIP tribünü, 232 loca, 378 kişilik basın tribünü, 150 engelli seyirci koltuğu yer alıyor. Yeni stadın bodrum katında 8'i engelli, 151 araçlık kapalı otopark, çevresinde ise 77'si engelli, bin 342 araçlık açık otopark hizmet verecek.

Türk futboluna Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ve Tuncay Şanlı gibi birçok yıldız oyuncuyu kazandıran Sakaryaspor, bir an önce eski günlerine dönmeyi umut ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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