CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan'ın Putin'e gönderdiği son mektuba değinen Kılıçdaroğlu, 'Hz. Ömer Dicle'nin kenarında kaybolan 2 koyun için benden hesap sorun diyorken 700 şehit için kimden hesap sorulacak. Cumhurbaşkanı, Putin'e mektup gönderdi, Türkiye Cumhuriyeti adına özür diledi. Sen kimsin ya Türkiye adına özür dileyeceksin. Önce aslan gibi kükrediler, şimdi kedi gibi miyavlıyorlar' dedi.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.







Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:







"Bugün eğer terör kısa sürede 700 şehit getiriyorsa sorun var demektir. 14 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? Bizim can ve mal güvenliğimizden sorumlu olan siyasi iktidarı sorgulamamız lazım. Hz. Ömer Dicle'nin kenarında kaybolan 2 koyun için benden hesap sorun diyorken 700 şehit için kimden hesap sorulacak. Bakın o diktatör bozuntusu diyor ki 'terörle mücadele etmek için en az teröristler kadar onurlu ve gururlu olmak zorundayız.' Bütün gazilerimizin şehitlerimizin gururu var onuru var, ama teröristlerin onurunu konuşanların ne onuru ne de gururu var. Efendim bu gafmış. Bu zat, cama bakıyor, promterdan bakıyor okuyor. Önce bir tarafa bakıyor sonra başka tarafa bakıyor. Sadece benim değil ülkesini seven herkesin buna yazıklar olsun demeli. Arkasından gazeteler tek tek arandı, bunu haber yapmayın diye! Havuz medyasını anladım da bu merkez medyasına ne demeli! Attığınız her geri adım boynunuza yular olarak gelecektir.







O kızımızın alnından öpüyorum







Bursa'da bir kız mezuniyette Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuyor disipline veriyorlar. O okulun müdürüne sesleniyorum; Atatürk olmasaydı sen o okula müdürü olamazdın müdür. Kızımızın anlından öpüyorum.







Boğazında 9 düğüm vardır







Dış politikada ebedi dostluklar ve düşmanlıklar yoktur. Dışpolitkacının boğazında 9 düğüm vardır. Bir ülkenin daimi çıkarları vardır. Dış politikanın milli olması gerekir. Azma bunlar bu alandan da çıktılar. Dış politikayı kendi çıkarları için kullanarak iç politika malzemesi yaptılar. Putin'e mektup gönderdi, Türkiye Cumhuriyeti adına özür diledi. Sen kimsin ya Türkiye adına özür dileyecek. Rusya'dan özür dileyemezsin, böyle bir gücün yoktur. Sınırımızı ihlal eden kim, Ruslar. Erdoğan 22 Haziran 2015'te CNN Internatıonal'e verdiği röportaşda 'özür dileyecek olan Rusya'dır' dedmişti. Önce aslan gibi kükrediler, şimdi kedi gibi miyavlıyorlar."