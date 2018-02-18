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2 KÖY DAHA TEMİZLENDİ, AFRİN HARİTASI DEĞİŞTİ! İŞTE SON DURUM


2 köy daha temizlendi, Afrin haritası değişti! İşte son durum
Tarih : 18 Şubat 2018, 21:00
Puan Ver : 2 Köy Daha Temizlendi, Afrin Haritası Değişti! İşte Son Durum(5/10)1

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Yukarı Hacıkanlı ve Derviş Obası köyünü teröristlerden arındırdı.

ŞİMDİYE KADAR KURTARILAN KÖY SAYISI 46'YA YÜKSELDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 46'sı köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 17'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 66 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

İŞTE KURTARILAN KÖYLER

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya ve Harab Summak köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye ve Divan Fevkani köyü ve ona hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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