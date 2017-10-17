İkinci kez amaliyata alınan Deniz Baykal'a ziyaret yasağı getirildi. Prof. İbiş, "Şu anda uyutuluyor." dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. İbiş, "Şu anda kanama yok. O konuda içimiz rahat. Deniz Bey, hem beynin istirahatte tutulması hem yeni beyin hasarlarına karşı koruyucu tedbir olması hem de akciğer fonksiyonları yönünden desteklenmesi nedeniyle şu anda uyutuluyor." dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş'in açıklamalarından satır başları:

"Yoğun bakımda olduğuna göre, önemli bir durum. Şu an için çok yüksek bir hayati risk olduğu anlamına yorumlanmamalı. Önemli olan buradaki takipte onun vücudunun, beyninin olumlu tepkilerinin daha önde olmasını diliyoruz.

ZİYARET YASAK

Deniz beyin ziyaretini dün de yasaklamıştık, bugün de yasak. Bir süre yasak. Çünkü enfeksiyon riskini alsın istemiyoruz.

"KONUŞMAYA ÇALIŞIYOR, ZORLANMASINI İSTEMİYORUZ"

Her karşılaştığıyla birkaç kelime de olsa konuşmaya çalışıyor. Beyin fonksiyonlarını da zorlamasını istemiyoruz.

UYUTULACAK

Onun için de kendisini uyutup ziyaretçi yasağını kesinlikle uyguluyoruz. Hiç kimsenin görüşmesine izin vermeyeceğiz."

Kaynak: haberinburada