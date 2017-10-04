İstanbul'da 2 katlı halk otobüsü devrildi. Yolcuların yüreklerini ağızlarına getiren kaza anı, saniye saniye görüntülendi.

İKİ KATLI ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ÖNCE ÇARPTI SONRA DEVRİLDİ

TEM Otoyolunda E-57 numaralı Esenkent Bahçeşehir-Bakırköy seferini yapan 34 TN 2682 plakalı 2 katlı özel halk otobüsü, Ispartakule gişelerinden geçtiği sırada beton bloklara çarparak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

20 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 12 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif yaralanan 8 yolcuya da sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Devrilen otobüsten yola dökülen akaryakıt nedeniyle kayganlaşan yol, karayolları ekiplerince kumlandı.

TRAFİK BİR SÜRE AKSADI

Kaza dolayısıyla TEM Otoyolu'nda bir süre aksayan trafik otobüsün vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından normale döndü. Hafif yaralanan otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

"OTOBÜSÜN LASTİĞİ PATLADI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise alınan ilk bilgilere göre otobüsün ön tekerleğinin patlaması sonucu kazanın meydana geldiği belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

2 katlı otobüsün hızla geldiği ve beton bariyerlere çarparak devrildiği korku dolu anlar saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: haberinburada