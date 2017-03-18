2 KADIN DOKTORUN DEDİKODU KAVGASI KARAKOLDA BİTTİ!
İzmir'deki Aile Sağlığı Merkezi'nin kadın doktoru A.N., iddiaya göre kendisini ‘dedikodu yapmakla' suçlayan meslektaşı N.G. ile araya giren hemşire F.A.'yı hastaların önünde darp etti. N.G. ve F.A. şikâyetçi oldu
İZMİR'in Buca İlçesi'nde 2 kadın doktor arasında yaşanan kavga, 7 Mart'ta meydana geldi.
İddiaya göre Dr. N.G., meslektaşı A.N.'nin hakkında yüksek sesle konuştuğunu duydu. Sinirlenip odasından çıkan N.G.'nin “Ne yapıyorsun?” diye seslendiği Dr. A.N., meslektaşına ağır ithamlarda bulunarak hakaret etmeye başladı.
Ardından A.N.'nin, N.G.'ye vurduğu ve kavgayı ayırmaya gelen hemşire F.A.'ya tokat attığı öne sürüldü.
‘BODUR BACAKLI KIZIN...'
Dr. N.G., olayı tuttuğu tutanakta şöyle anlattı:
“A.N., hastaların içinde ‘yazdığım ilaçların hastaları öldürdüğünü, menfaat için ilaç yazdığımı, Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde (çalışmadığım halde) çocuk öldürdüğümü, hapse gireceğimi, yamuk bacaklı bodur kızımın Ankara'da kendini satarak para kazandığını' ve dahalarını hastalarımın yanında söylüyordu. Ne yapmaya çalıştığını sorduğumda saldırdı. Hemşirem F.A.'ya da vurdu. Hastalar şahittir. Kendini odasına kilitledi. ‘Sizi sürdüreceğim', ‘Burada yaşatmayacağım' dedi...”
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar