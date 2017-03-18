İzmir'deki Aile Sağlığı Merkezi'nin kadın doktoru A.N., iddiaya göre kendisini ‘dedikodu yapmakla' suçlayan meslektaşı N.G. ile araya giren hemşire F.A.'yı hastaların önünde darp etti. N.G. ve F.A. şikâyetçi oldu



İZMİR'in Buca İlçesi'nde 2 kadın doktor arasında yaşanan kavga, 7 Mart'ta meydana geldi.







İddiaya göre Dr. N.G., meslektaşı A.N.'nin hakkında yüksek sesle konuştuğunu duydu. Sinirlenip odasından çıkan N.G.'nin “Ne yapıyorsun?” diye seslendiği Dr. A.N., meslektaşına ağır ithamlarda bulunarak hakaret etmeye başladı.







Ardından A.N.'nin, N.G.'ye vurduğu ve kavgayı ayırmaya gelen hemşire F.A.'ya tokat attığı öne sürüldü.







‘BODUR BACAKLI KIZIN...'







Dr. N.G., olayı tuttuğu tutanakta şöyle anlattı:







“A.N., hastaların içinde ‘yazdığım ilaçların hastaları öldürdüğünü, menfaat için ilaç yazdığımı, Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde (çalışmadığım halde) çocuk öldürdüğümü, hapse gireceğimi, yamuk bacaklı bodur kızımın Ankara'da kendini satarak para kazandığını' ve dahalarını hastalarımın yanında söylüyordu. Ne yapmaya çalıştığını sorduğumda saldırdı. Hemşirem F.A.'ya da vurdu. Hastalar şahittir. Kendini odasına kilitledi. ‘Sizi sürdüreceğim', ‘Burada yaşatmayacağım' dedi...”







kaynak:habertürk