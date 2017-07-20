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2 JÖH TİMİ KABUS GİBİ ÇÖKTÜ! PKKNIN BÖLGE SORUMLUSU AGİR DE ÖLDÜRÜLDÜ


2 JÖH timi kabus gibi çöktü! PKKnın bölge sorumlusu Agir de öldürüldü
Tarih : 20 Temmuz 2017, 22:10
Puan Ver : 2 Jöh Timi Kabus Gibi Çöktü! Pkknın Bölge Sorumlusu Agir De Öldürüldü(8/10)4

Şanlıurfa'dan memleketine giderken PKK'lı teröristlerce katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı şehit eden 6 teröristin ölü ele geçirildiği Tunceli'de 2 örgüt mensubu daha etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat timlerince (JÖH), terör örgütü mensupları ve barınma alanlarının bulunup imha edilmesi amacıyla Malazgirt ilçesinde operasyon başlatıldığını söyledi.

2 JÖH TİMİ İMHA ETTİ

Operasyonda Sarıköç köyü Kepir Ormanı bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında silahlı insansız hava aracının, (SİHA) tespit ettiği teröristlere yönelik bir atım yaptığını aktaran Sonel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kepir Ormanları bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik SİHA tarafından bir atım yapılması sonrası 2 JÖH timi bölgeye sevk edilmiş ve çıkan temas neticesinde 2 erkek terörist, bir M-16 ve bir kalaşnikof tüfekle, ölü ele geçirilmiştir."

PKK'NIN SÖZDE MAZGİRT SORUMLUSU

Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin İran uyruklu "Agir" kod adlı, "Davut" isimli örgüt mensubu olduğu belirlendi.

Örgütün bölgedeki üst düzey mensupları arasında yer alan teröristin, örgütün sözde "Mazgirt Gücü sorumlusu" olduğu, yıllar önce PKK'ya katıldığı ve yaklaşık 5 yıldır bölgede örgüt adına faaliyet gösterdiği öğrenildi.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Kentte dünden beri devam eden hava destekli başka bir operasyonda da 16 Haziran'da görev yaptığı Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ı kaçırıp şehit eden 6 terörist ölü ele geçirilmişti.

Tunceli'de teröristlere yönelik her iki alanda yürütülen operasyonlar devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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