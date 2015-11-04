

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ilçesinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten teröristlere yönelik operasyon düzenleneceği bildirildi. Açıklamada, “Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, Hani ilçesine bağlı Yukarı Turalı, Akçayurt, Kaledibi, Başaklı, Taşburun, Güzelce, Karapilyar, Aşağıturalı, Damlatepe, Çay, Horsel, Mezartarlası, Sıraevler ve Karapilyari ile Lice ilçesine bağlı Elmadere, Boyluca, Ayaz, Akçapınar, Şenlik, Tuzlaköy, Birlik ve Şakan mahallelerine, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 04 Kasım 2015 Çarşamba günü 17.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar giriş çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır” denildi.