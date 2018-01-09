2 GÜNDE YERLE BİR OLDU! NAKLİYECİLER SİTESİ'NİN YIKIMI TAMAMLANDI
Zeytinburnu'nda protestolara sahne olan Nakliyeciler Sitesi'nin yıkımı tamamlandı. 254 iş yerinden kalan hurda ve moloz yığını havadan görüntülendi.
Zeytinburnu'ndaki Nakliyeciler Sitesi'nin yıkımı tamamlandı. Yerle bir olan nakliyeciler sitesi havadan görüntülendi.
254 İŞ YERİ YIKILDI
Zeytinburnu'ndaki Nakliyeciler Sitesi'nin bulunduğu arazinin satılmasıyla 7 bloktan oluşan 254 iş yerinin yıkımı tamamlandı. Yerle bir olan nakliyeciler sitesi havadan görüntülendi.
Nakliyeciler Sitesi'ndeki yıkım cumartesi saat 04.00 sıraları başlamıştı. Cumartesi günü yıkım DHA kamerasına havadan yansımıştı. Bugün tekrar havadan görüntülenen nakliyeciler sitesinin yerle bir olduğu görüldü. Hergün yüzlerce kamyonun giriş çıkış yaptığı alanda halen yıkılan binaların molozlarının kaldırılması çalışmaları sürüyor.
YIKIM HURDACILARI SEVİNDİRDİ
Yıkım en çok hurdacıların işine yaradı. Hurdacılar demir, metal, plastik malzemeleri toplayarak satmak üzere kamyonetlerine yüklüyor.
Kaynak: haberinburada
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