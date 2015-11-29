Selam Tevhid'de kumpas iddialarına ilişkin Adana ve Hatay'da MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 2 general ile 1 emekli albayın şüpheli olarak ifadeleri alındı.



Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İrfan Fidan, yeni deliller doğrultusunda Ankara Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral İbrahim Aydın, dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve Jandarma Kriminal Laboratuvarları Daire Başkanı emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu'nu ifadeye çağırdı. Fidan'ın talimatıyla Aydın, Celepoğlu ve Cihangiroğlu ifadelerinin alınması için İstanbul Merkez Komutanlığı'na götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilk olarak emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu getirildi. Cihangiroğlu'nun saat 11.00'de başlayan ifadesi 1.5 saat sürdü. Cihangiroğlu'nun ardından Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun ifadesi alındı. Celepoğlu'nun ifadesi ise yaklaşık 2 saat sürdü. Başsavcıvekili İrfan Fidan son olarak Tümgeneral İbrahim Aydın'ın ifadesini aldı. Saat 19.00'da başlayan İbrahim Aydın'ın ifadesi saat 21.00'de tamamlandı.