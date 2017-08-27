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2 Genç Kızın Boğulmaktan Kurtarıldığı Anlar Saniye Saniye Kameralara Yansıdı

2 GENÇ KIZIN BOĞULMAKTAN KURTARILDIĞI ANLAR SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Sakarya'da denizde dalgalarla boğuşan iki genç kız can kurtaranlar sayesinde kurtuldu.

Tarih : 27 Ağustos 2017, 16:40
Puan Ver : 2 Genç Kızın Boğulmaktan Kurtarıldığı Anlar Saniye Saniye Kameralara Yansıdı(7/10)3

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde denizde boğulma tehlikesi geçiren iki genç kızın imdadına jetskilerle gelen can kurtaran ekipleri yetişti.

YAZIN SON GÜNLERİNİ KEYİFLE GEÇİRMEK İÇİN GELMİŞLERDİ

Edinilen bilgiye göre, yazdan kalma son günleri ve hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar Karasu Plajına akın etti. Denizin dalgalı olması sebebiyle zaman zaman tehlikeli anlar da yaşandı. Serinlemek için denize giren iki genç kız, dalgalar sebebiyle denizde boğulma tehlikesi geçirdi

FACİANIN KIYISINDAN DÖNDÜLER

Adeta dalgalarla boğuşan iki genç kızın imdadına cankurtaran ekipleri yetişti. Jetski ile yardıma giden ekipler, iki genç kızı kurtardı. Boğulma tehlikesi geçiren gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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