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2 ERKEK VE 1 KADIN AYNI YATAĞI PAYLAŞIYOR, GÖRENLER HAYRET EDİYOR


2 erkek ve 1 kadın aynı yatağı paylaşıyor, görenler hayret ediyor
Tarih : 13 Şubat 2018, 00:20
Puan Ver : 2 Erkek Ve 1 Kadın Aynı Yatağı Paylaşıyor, Görenler Hayret Ediyor(7/10)3

ABD'de eşcinsel bir çift, iki yıl önce bir kadını ilişkilerine dahil ederek üç kişi birlikte yaşamaya başladılar. Üçlü hallerinden oldukça memnun ve hayatlarının en iyi cinsel ilişkisini yaşadıklarını söylüyor.

HAYALLERİ ÇOCUK SAHİBİ OLMAK

38 yaşındaki Chris ve 28 yaşındaki Matt isimli iki erkek 8 yıldır beraberdi. Chris 2 sene önce, Cait Earnest isimli kadını ilişkilerine davet etti. 2 erkek ve 1 adam şimdi birlikte mutlu bir ilişki yaşıyorlar ve en büyük hayalleri gelecekte bir çocuk sahibi olmak.

Tek yatak odalı bir evde tek bir yatağı paylaşan çift, 2 köpekleri ile beraber yaşıyor.

BAŞTA KISKANÇLIKLAR OLMUŞ

Chris bir biseksüel, yani hem kadınlardan hem de erkeklerden hoşlanıyor. Matt ise sadece erkeklerle birlikte olan bir eşcinsel. Chris, Cait isimli kızla buluştuğunda birbirlerine karşı güçlü duygular hissetmişler. Bunun üzerine Chris kızı evlerine davet edip edemeyeceğini Matt'e sormuş. Matt başta bu fikri katı bir şekilde reddetse de kızı tanıdıktan sonra ona ısınmış. Kız da Chris'in teklifini kabul edince üçlü birlikte yaşamaya başlamış ve çok geçmeden birbirlerinden ayrılmaz hale gelmişler. Şimdi oldukça mutlu olsa da başta kıskançlık sorunları yaşamış.

"MERHABA BEN CAIT, BUNLAR DA SEVGİLİLERİM"

Cait, "Birileriyle tanıştığımda, 'Merhaba ben Cait, bunlar da sevgililerim' diyorum ve insanlar şaka yaptığımı zannediyor" diyor. İki yıldır aynı yatağı paylaşan üçlü, önceleri kimin nerede yatacağı konusunda bile anlaşmazlıklar yaşasa da artık bu sorunların tümünü atlatmış.

New York'ta yaşayan üçlünün hikayesi, ülkelerinde oldukça ses getirmiş durumda.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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