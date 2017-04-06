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2. elde kdv müjdesi

2. ELDE KDV MÜJDESİ

İkinci el satışlar için KDV müjdesi veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV'nin yeniden düzenleneceğini belirtti. Ağbal, geçen yıl yeniden yapılandırılan ÖTV'yle ilgili ise, “Sektörlerden gelen talepleri de inşallah çalışmalarda dikkate alacağız” diye konuştu.

Tarih : 06 Nisan 2017, 09:13
Puan Ver : 2. Elde Kdv Müjdesi(8/10)5


Maliye Bakanı Naci Ağbal, ikinci el araçtaki KDV oranı farklılığının kaldırılmasına yönelik sektörün talebini doğru bulduğunu ve bunun için çalıştıklarını söyledi. 2017'nin ilk çeyreğinde otomotiv ihracatının büyümeye katkısından memnun olduğunu söyleyen Ağbal, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından bu yıl 7'ncisi, “Otomotiv Perakendeciliğinde Sadakatin Gücü” temasıyla düzenlenen Otomotiv Kongresinin açılışında konuştu. Ağbal, otomotivin Türkiye ekonomisinde hızla değer kazandığını belirtti.



İSTİHDAMIN %4'Ü OTODA



Bakan Ağbal, Türkiye otomotiv sanayisi, pazarı ve ihracatının her bakımdan ülke ekonomisine değer kattığını vurgulayarak, “Otomotiv sektörünün imalat sanayisi gayri safi hasılası içindeki payı yüzde 10. Gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı ise yüzde 3. Otomotiv sektörü sanayi içindeki istihdama doğrudan yüzde 4, dolaylı olarak ise 15 katkı sağlıyor. Türkiye'deki toplam otomotiv üretiminin yüzde 75'ini ihraç ediyoruz” ifadelerini kullandı.



 



kaynak:yenişafak








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