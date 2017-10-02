Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık "Araç almak isteyen vatandaşlar artık, aracın hasar kaydını değil, Motorlu Taşıtlar Vergisinin ne kadar olduğunu soruyor" dedi.



Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, 2018 yılından itibaren geçerli olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yapılan yüzde 40 zamma ilişkin olarak, "Sektörümüz bu zammı beklemiyordu. Bu artış satışlarımıza yüzde 15-20 oranında olumsuz yansıyabilir. Artık 2. el araç alacak müşteriler ilk olarak aracın hasar kaydını değil, MTV zammıyla ne birlikte ne ödeyeceklerini soruyor" dedi.



"EN DÜŞÜK 258 LİRA OLDU"



Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yeni yıldan itibaren yüzde 40 zam yapılmasının ardından Bursalı Oto Galericiler, araç satışlarında düşüşün yaşandığını açıkladı. Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, zamla birlikte en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 258 liraya yükseldiğini söyledi. Sektör olarak beklentilerinin yüzde 15'lik bir artış olduğunu ifade eden Yanık, "Yüzde 40'lık bir artışı asla düşünmüyorduk. Piyasada uzun bir süredir durgunluk vardı. Bu artış psikolojik olarak piyasayı etkiledi" diye konuştu.



"SATIŞLAR YÜZDE 20 ORANINDA AZALIR"



Araba hayali kuran vatandaşların kafasında soru işareti oluştuğunu kaydeden Yanık, "MTV zammının bu kadar erken açıklaması da yanlış bir adım oldu. Yıl sonuna doğru kamuoyu ile paylaşılsaydı, piyasalar bu kadar etkilenmezdi. Sektör bu artıştan çok fazla etkilendi. Zamdan dolayı satışlarımız yüzde 15-20 oranında azalabilir" dedi.



"ZAM YÜZDE 15'E GERİ ÇEKİLMELİ"



Türkiye'de yaklaşık 22 milyon aracın trafikte olduğunu belirten Yanık, Bursa'da ise resmi kayıtlı 550, gayri resmilerle birlikte bine yakın oto galericinin olduğunu açıkladı. MTV zammı ile ilgili milletvekillerine konuyu ilettiklerini de ifade eden Yanık, "Yüzde 40 zammın yüzde 15'e geri çekilmesi gerekiyor. MTV zammının açıklanmasıyla birlikte araç almak isteyen müşterilerin soruları da değişti. Ailesiyle birlikte elindeki birikimi ile araç bakan bir vatandaş artık arabanın hasar kaydı veya konforunu sormuyor. İlk sorduğu soru 'zammın ardından MTV ne oldu' oluyor. Zammı yüksek bulan müşteriler ise araç alımından vazgeçiyor" diye konuştu.



























Kaynak: haberinburada



