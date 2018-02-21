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2. el araç piyasasında yeni dönem! Belgesi olmayan satış yapamayacak

2. EL ARAÇ PİYASASINDA YENİ DÖNEM! BELGESİ OLMAYAN SATIŞ YAPAMAYACAK

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ile motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelerde, pazarlama ve satış yapanlara mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi.

Tarih : 21 Şubat 2018, 14:40
Puan Ver : 2. El Araç Piyasasında Yeni Dönem! Belgesi Olmayan Satış Yapamayacak(9/10)5

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 13 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği" ile ikinci el araç satışında yeni bir döneme geçilmişti. İsteyen herkesin ikinci el oto satıcısı (galerici) olmasının önüne geçen yönetmelik, ikinci el ticareti yapan işletmelerde pazarlama ve satış görevlisi olarak çalışanlara da mesleki yeterlilik belgesine sahip olma zorunluluğu getirdi.

BELGESİZ SATIŞ YAPANLARA CEZA UYGULANACAK

Buna göre, belge sahibi olmak isteyen ikinci el oto satıcılarının, iş sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra müşteri ilişkileri, alım-satımı yapılacak araçlara ilişkin değer tespiti yapabilme, Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi'ni (ASBİS) kullanabilme ve satış sonrası memnuniyetin değerlendirilmesi gibi konularda oluşan teorik ve pratik sınavlardan başarılı olması gerekecek.

Yaklaşık 65 bin ikinci el oto satıcısını ilgilendiren düzenlemeye göre, bir yıl sonra belgesiz ikinci el satışı yapanlara cezai işlem uygulanacak.

"MESLEĞİ, GEREKLİ YETERLİLİĞE SAHİP OLANLAR YAPABİLECEK"

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MYK'nin görevinin çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırmak, eğitim ile istihdam arasındaki bağı güçlendirmek olduğunu söyledi.

Mesleklerini geleneksel yöntemlerle sürdürenlerin mesleki bilgi ve becerilerinin belgelendirilmesinin önem arz ettiğini belirten Ceylan, Kurum olarak hem yeterliliği hem de kaliteyi temsil ettiklerini ifade etti.

"İTİBAR VE KALİTEYİ ARTIRACAK"

Ceylan, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğunun bulunduğunu anımsatarak, her iki sınıfta yer almamasına rağmen Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gördüğü lüzum üzerine ikinci el oto satıcıları için de belge zorunluluğunun getirildiğini bildirdi.

Belge zorunluluğuyla galericilik mesleğini gerekli yeterliliğe sahip kişilerin yapabileceğine dikkati çeken Ceylan, "Belge zorunluluğu, galericilik mesleğinin itibar ve kalitesini artıracaktır. Galericilik gibi emlakçılıkta da belge zorunluluğu yakın zamanda gündeme gelecektir" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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