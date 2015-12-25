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2. cumhurbaşkanı ismet inönü'nün vefatının 42. yılı

2. CUMHURBAŞKANI İSMET İNÖNÜ'NÜN VEFATININ 42. YILI

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün istiklal mücadelesinde önemli başarılara imza atan bir komutan olmasının yanı sıra, Cumhuriyetin kurulmasından sonra da Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'ye büyük hizmetlerde bulunduğunu belirtti.

Tarih : 25 Aralık 2015, 13:58
Puan Ver : 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Vefatının 42. Yılı(6/10)7


Başbakan Ahmet Davutoğlu, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün istiklal mücadelesinde önemli başarılara imza atan bir komutan olmasının yanı sıra, Cumhuriyetin kurulmasından sonra da Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'ye büyük hizmetlerde bulunduğunu belirtti.



Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladığı bildirildi.



Mesajında, İnönü'nün İstiklal mücadelesinde önemli başarılara imza atan bir komutan olmasının yanı sıra, Cumhuriyetin kurulmasından sonra da Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'ye büyük hizmetlerde bulunduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Üstlendiği görevler ve elde ettiği muvaffakiyetler neticesinde tarihimizin önemli şahsiyetleri arasında yer alan merhum İsmet İnönü'yü vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.

 








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