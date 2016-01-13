

Zatürre şüphesiyle 3 gün önce özel bir hastaneye aileleri tarafından getirilen 4 yaşındaki erkek çocuğu G.A. ile aynı yaştaki kız çocuğu M.F., dün saat 16.00 sıralarında hayatını kaybetti.







Her iki çocuktan daha önce alınan kan örneklerinin yapılan tahlillerinde H1N1 virüsü (domuz gribi) taşıdığı tespit edildi.







İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, virüse karşı önlemlerin alındığını belirterek, vatandaşların paniğe kapılmasına gerek olmadığını söyledi.