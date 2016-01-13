O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

2 ÇOCUK DOMUZ GRİBİNDEN ÖLDÜ


2 ÇOCUK DOMUZ GRİBİNDEN ÖLDÜ
Tarih : 13 Ocak 2016, 16:22
Puan Ver : 2 Çocuk Domuz Gribinden Öldü(5/10)4


Zatürre şüphesiyle 3 gün önce özel bir hastaneye aileleri tarafından getirilen 4 yaşındaki erkek çocuğu G.A. ile aynı yaştaki kız çocuğu M.F., dün saat 16.00 sıralarında hayatını kaybetti.



Her iki çocuktan daha önce alınan kan örneklerinin yapılan tahlillerinde H1N1 virüsü (domuz gribi) taşıdığı tespit edildi.



İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, virüse karşı önlemlerin alındığını belirterek, vatandaşların paniğe kapılmasına gerek olmadığını söyledi.








Etiketler: 2  Çocuk  Domuz  Gribinden  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER