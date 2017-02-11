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2 çocuk annesi new york'u salladı!

2 ÇOCUK ANNESİ NEW YORK'U SALLADI!

Amerika'da yapılan New York moda haftasına modacı Hakan Akkaya da katıldı. Akkaya'nın defilesinde Çağla Şıkel boy gösterdi. 2 çocuk annesi Şıkel fiziğiyle herkesi şaşırttı.

Tarih : 11 Şubat 2017, 12:09
Puan Ver : 2 Çocuk Annesi New York'u Salladı!(8/10)6


New York moda haftasına Hakan Akkaya'nın defilesi damga vurdu. Akkaya'nın defilesinde Çağla Şıkel boy gösterdi. 2 çocuk annesi Şıkel'in muhteşem fiziği herkesi şaşırttı.

 

HAKAN AKKAYA MODA HAFTASINA KATILARAK TÜRKİYE'Yİ GURURLANDIRDI

 

Victoria Beckham, Anna Sui, Alexander Wang, Tommy Hilfiger, Ralph Laurent, Vera Wang" gibi dünya devlerinin yanında Türk modacısı Hakan Akkaya da yer alarak göğüsleri kabarttı. Akkaya'nın defilesi geceye damga vurdu.



 



kaynak:gazetevatan








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