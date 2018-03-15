Avustralya'nın Queensland şehrinde yaşayan bir aile, evlerinin banyosunda 2 metre uzunluğunda bir piton yılanı ile karşılaştı. Video, YouTube kanalı Viral Hog'da paylaşılınca pek çok kullanıcı dehşete düştü.

DUŞUN KEYFİNİ SÜRDÜ

Evin banyosuna giren pitonun musluğu bir şekilde açarak akan suyun keyfini sürdüğü görülüyor. Pitonun muhtemelen evcil bir yılan olduğu ve sahibi tarafından filme alındığı düşünülüyor.

BESLEMEK İÇİN LİSANS ALMAK GEREKİYOR

Queensland'da bir pitonu evcil hayvan olarak beslemek için lisans başvuru yapmak gerekiyor. Bu da yaklaşık 78 bin 600 dolar ödemek ve lisansı almak için beş yıl beklemek anlamına geliyor.

Zeytin pitonu Avustralya'nın en büyük yılanlarından biridir ve ortalama 2.5 metre uzunluğundadır ancak 4 metreye kadar büyüyebilir.

Kaynak: haberinburada