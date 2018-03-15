2 BUÇUK METRELİK DEV PİTON, BANYODA DUŞ ALIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Avustralya'da çekilen videoda, devasa bir piton yılanının evin banyosunda akan suyun keyfini sürdüğü görüldü. İnternette viral hale gelen video büyük ilgi çekti.
Avustralya'nın Queensland şehrinde yaşayan bir aile, evlerinin banyosunda 2 metre uzunluğunda bir piton yılanı ile karşılaştı. Video, YouTube kanalı Viral Hog'da paylaşılınca pek çok kullanıcı dehşete düştü.
DUŞUN KEYFİNİ SÜRDÜ
Evin banyosuna giren pitonun musluğu bir şekilde açarak akan suyun keyfini sürdüğü görülüyor. Pitonun muhtemelen evcil bir yılan olduğu ve sahibi tarafından filme alındığı düşünülüyor.
BESLEMEK İÇİN LİSANS ALMAK GEREKİYOR
Queensland'da bir pitonu evcil hayvan olarak beslemek için lisans başvuru yapmak gerekiyor. Bu da yaklaşık 78 bin 600 dolar ödemek ve lisansı almak için beş yıl beklemek anlamına geliyor.
Zeytin pitonu Avustralya'nın en büyük yılanlarından biridir ve ortalama 2.5 metre uzunluğundadır ancak 4 metreye kadar büyüyebilir.
Kaynak: haberinburada
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