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2 BİN KİŞİ CİZRE'YE YÜRÜYOR


2 BİN KİŞİ CİZRE'YE YÜRÜYOR
Tarih : 24 Aralık 2015, 14:47
Puan Ver : 2 Bin Kişi Cizre'ye Yürüyor(10/10)8


İdil İlçesi'ndeki Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan Aşiti Parkı'nda saat 11.00'de toplanan ve aralarında HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş, HDP, DBP yöneticileri, belediye başkanlarının bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi, PKK'lilerin kazdığı hendek ve kurduğu barikatların arasından geçerek, Cizre'ye gitmek üzere yola çıktı.








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