

İdil İlçesi'ndeki Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan Aşiti Parkı'nda saat 11.00'de toplanan ve aralarında HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş, HDP, DBP yöneticileri, belediye başkanlarının bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi, PKK'lilerin kazdığı hendek ve kurduğu barikatların arasından geçerek, Cizre'ye gitmek üzere yola çıktı.