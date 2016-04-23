

Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan duyuruda, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacağı, ön başvuruların Polis Akademisi Başkanlığı'na ait www.pa.edu.tr adresinden online olarak gerçekleştirileceği belirtildi.



2016 PMYO sınavına girecek adayların, lise ve dengi okul mezunu olmaları veya lise 4. sınıfta okuyor olmaları gerekiyor.



18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 01 Ekim 2016 tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamaları ve 31 Aralık 2016 tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor. Adayların, 2016 yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6) en az 270.000 ham taban puan almış olmaları gerekirken Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 150.000 ham taban puan almış olmaları gerekiyor.



Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacağı, eğitim sonunda başarılı olanların polis memuru olarak göreve başlayacağı belirtildi. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar http://www.pa.edu.tr/ resmi internet sitesinden ilan edilecek.