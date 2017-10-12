Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu Ecevit Fotoğrafıyla Vurdu: El Pençe Divan Duran Türkiye Yok
Apple'ın Yeni Modelleri Türkiye'de 20 Ekim'de Siparişe Çıkacak
Alanyaspor'un Golcüsü Love, Lucescu'ya Çattı: Doğru Yere Bakarsanız Oyuncu Bulursunuz
2 Bin 200 Komiser Yardımcısı Alınacak
Erdoğan Kendini Bilmez Büyükelçi Deyip Abd'ye Çattı: Size Muhtaç Değiliz
Ünlü Tenisçi Djokovic, Sırbistan'da Restoran Açtı: Parası Olmayanlara Yemek Bedava
Filistin'de Yeni Dönem Başlıyor! Hamas Ve El Fetih Uzlaşmaya Vardı
Erdoğan'dan Bakana Talimat: Sig Sauer Silahı Emniyet Teşkilatımızda Kullanılmayacak
Kız Kaçırma Kavgası! Hastanede Çatışma Çıktı: 1 Polis Şehit, 1 Şüpheli Ağır Yaralı
Vietnam'da Sel Evleri Önüne Katıp Sürükledi: 37 Ölü, 40 Kayıp
Fetö'ye Finans Sağlamaya Devam Eden 3 Şirkete Tekrar Kayyum Atandı
Diyarbakır'da 15 Köy Ve Mezrada Sokağa Çıkma Yasağı
Dünyaevine Girmeye Hazırlanan Mehmet Ali Şahin'in Nişan Fotoğrafı Ortaya Çıktı
Üniversiteye Girişte Yeni Sistem: Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı
Galatasaray, Modrici Buldu! İmzayı Attı
Burak Yılmaz, Akhisar Maçında Oynarsa Trabzonspor'la 100. Maçına Çıkacak
Üç Büyüklerin Borcu 4,1 Milyar Lirayı Geçti
Krizin Merkezindeki İsmin Avukatıyla Görüştürülmediği İddiasını Hükümet Yalanladı: Engel Yok, Görüşebilir
Yeni Üniversite Sınavında 15 Dakika Mağdurları Olmayacak
Beşiktaş'ta Caner - Talisca Kavgası Mutlu Sonla Bitti

2 Bin 200 Komiser Yardımcısı Alınacak

2 BİN 200 KOMİSER YARDIMCISI ALINACAK

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, yakında yapılacak sınavla 2 bin 200 komiser yardımcısı alınacağını duyurdu.

Tarih : 12 Ekim 2017, 15:00
Puan Ver : 2 Bin 200 Komiser Yardımcısı Alınacak(5/10)1

Polis Akademisi Başkanlığı Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma Merkezi'nin (GÖÇMER) ikincisini düzenlediği Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansı, Antalya'da yapıldı. Koferansın açılışında konuşan Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında emniyet teşkilatında gerçekleştirilen ihraç ve açığa alınan personel sayılarını açıkladı. Prof. Dr. Çolak, bu süreçte Polis Akademisi'nin yetiştirdiği komiser yardımcısı ve polis memuru sayısı hakkında da bilgi verdi.

"FETÖ İHRAÇLARI SONRASI 7 BİN 300 KOMİSER YARDIMCISI 38 BİN POLİS ALINDI"

Son üç yılda yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini belirten Prof. Dr. Yılmaz Çolak, "15 Temmuz'da tüm ülkeyi işgale kalkan FETÖ terör örgütünün öncelikle bizi işgale kalkıştığını, 17/25 Aralık'tan sonra farketmiştik. Biz göreve geldikten sonra bu çeteyi akademiden tamamen temizledik ve yoğun bir şekilde emniyet teşkilatımızın ihtiyacı olan genç polis memuru ve amirleri yetiştirmeye başladık. Bu sürede 7 bin 300'den fazla komiser yardımcısı, 38 binin üzerinde polis memuru yetiştirip teşkilata kattık. Şu anda da 38 okulumuz ve Ankara'da bulunan Polis Amirleri Eğitim Merkezimizle toplam 23 bin öğrencimiz eğitim almaktadır. Bunlardan 1000'i komiser yardımcısı adayı, 22 bini polis memuru adayı" diye konuştu.

"2 BİN 200 KOMİSER YARDIMCISI ALINACAK"

Yakında komiser yardımcılığı adaylığı için açılacak sınav ilanının duyurulacağını kaydeden Prof. Dr. Çolak, "Sınavda iki hafta içinde 2 bin 200 komiser yardımcısı adayını da eğitime başlatmış olacağız. Böylece öğrenci sayımız 25 bini aşacak. Bu rakamlar büyük ve malumunuz 15 Temmuz'dan sonra FETÖ çetesinden bir arınma sürecine girildi. Bu arınma sürecinde 22 binin üzerinde ihraç gerçekleşti. Şu an da 12 bin civarında da açıkta personel var. Dolayısıyla bizim yürüttüğümüz faaliyetler doğrultusunda emniyet teşkilatında bu arınma sürecinde herhangi bir zafiyet yaşanmamıştır, hatta daha da güçlenerek çıkmaktadır. Arınma sürecinde akademik kadromuzu da baştan aşağı yeniledik" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 2  Bin  200  Komiser  Yardımcısı  Alınacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER