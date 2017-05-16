Malatya'da Trambüsler Sefere Başlıyor!
Şehit Ömer Halisdemir Davasında Ara Karar Açıklandı!
Pkk'nın Karadeniz'deki 4 Hedefi
Taksiden Hazine Çıktı!
Gemiye Uyuşturucu Baskını
İş Makinesi Hırsızı Yakayı Ele Verdi
Genç Kıza Cinsel Saldırıya 20 Yıl Hapis
Erdoğan Haksız Değil, Öcalan'ın Kardeşi 'pyd'yi Pkk Kurdu' Dedi!
Elektrik Kesintileri 1 Saniyeye Düşecek
Teknik Direktör Şaban Yıldırım Adliyeye Sevk Edildi
Türkiye'nin Günlerce Konuştuğu Olayda Flaş Karar!
İzmir Merkezli Fetö Operasyonu! 13 Zanlı Yakalandı
Kemal Kılıçdaroğlu Parti Grubunda Konuşuyor
Jandarmadan Sahte Dolar Operasyonu
Mischa Barton'ın İstanbul Kaçamağı
Aslı Enver İle Özcan Deniz Aşk Yaşıyor
Bomba İddia! Pkk Ve Deaş Arasında Gizli Anlaşma...
Başbakan'dan Almanya'ya Sert Tepki
Eğer İdrarda Bunu Görürseniz...
Türkiye Varlık Fonu Ifswf Üyeliğine Kabul Edildi

2 BAKANLIKTA FETÖ OPERASYONU


2 BAKANLIKTA FETÖ OPERASYONU
Tarih : 16 Mayıs 2017, 12:37
Puan Ver : 2 Bakanlıkta Fetö Operasyonu(6/10)4


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Enerji Bakanlığı ve bağlı kuruşlarda daha önce görevden alınan 60 kamu görevlisi ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli 25 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında Enerji Bakanlığı ve bağlı kuruşlarda görevli 60 kamu görevlisi ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli 25 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.



Gözaltı işlemlerinin bu sabah itibari ile başladığı bildirilirken, gözaltı kararı verilenler şahısların tamamının ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: 2  Bakanlıkta  Fetö  Operasyonu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER