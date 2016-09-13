2 AYRI DRAM! BİRİ AĞABEYİNİ DİĞERİ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ
Samsun'da bir genç tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü. Adana'da da kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan iki ağabeyden biri tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
Samsun'da bir genç tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren genç, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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