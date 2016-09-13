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2 ayrı dram! biri ağabeyini diğeri kardeşini öldürdü

2 AYRI DRAM! BİRİ AĞABEYİNİ DİĞERİ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Samsun'da bir genç tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü. Adana'da da kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan iki ağabeyden biri tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Tarih : 13 Eylül 2016, 11:40
Puan Ver : 2 Ayrı Dram! Biri Ağabeyini Diğeri Kardeşini Öldürdü(10/10)10


Samsun'da bir genç  tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren genç, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.








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