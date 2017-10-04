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2 ASKERİN ÖLÜMÜNDE SORUMLULUĞU ÜZERİNE ALAN HOLLANDA SAVUNMA BAKANI İSTİFA ETTİ


2 Askerin Ölümünde Sorumluluğu Üzerine Alan Hollanda Savunma Bakanı İstifa Etti
Tarih : 04 Ekim 2017, 01:40
Puan Ver : 2 Askerin Ölümünde Sorumluluğu Üzerine Alan Hollanda Savunma Bakanı İstifa Etti(6/10)2

Mali'de ölen 2 Hollanda askerinin ölümü Savunma Bakanı'nı koltuğundan etti.

SORUMLULUĞU ÜZERİNE ALARAK İSTİFA ETTİ

Hollanda Savunma Bakanı Hennis-Plasschaert, parlamentoda geç saatlere kadar yaptığı savunmanın sonunda geçen yıl Mali'deki tatbikat sırasında arızalı havan toplarının patlaması sonucu iki askerin ölümünde sorumluluğu üzerine alarak istifa ettiğini açıkladı.

"YANLIŞ VE GEÇ ADIMLAR ATTIM"

İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik Araştırma Konseyince hazırlanan konuyla ilgili raporu gördüğünde yanlış ve geç adımlar attığını belirten Hennis-Plasschaert, "Bunun yaşanmasını istemezdim." dedi.

HOLLANDA SİLAHLI KUVVETLER GENERALİ DE İSTİFA ETTİ

Hennis-Plasschert, kendisi ile birlikte Hollanda Silahlı Kuvvetleri Generali Tom Middendorp'un da görevinden istifa ettiğini bildirdi.

HAVAN TOPLARININ ARIZALI OLDUĞU RAPORLANMIŞTI

İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik Araştırma Konseyince hazırlanan raporda, geçen yıl Mali'deki tatbikat sırasında iki Hollanda askerinin ölümüne neden olan havan toplarının arızalı olduğu ortaya çıkmıştı.

2 ASKER ÖLMÜŞ 1 ASKER YARALANMIŞTI

Mali'de geçen yıl, Hollanda'nın Mali'de BM'ye bağlı askeri birliğinde gerçekleşen tatbikatta arızalı havan toplarının patlaması sonucu iki Hollanda askeri ölmüş, bir asker yaralanmıştı.Hennis-Plasschaert, son seçimlerden birinci çıkan aşırı sağcı Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nden (VVD) milletvekili seçilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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