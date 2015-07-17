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1950 dünya kupası'nın yıldızı ghiggia hayatını kaybetti

1950 DÜNYA KUPASI'NIN YILDIZI GHİGGİA HAYATINI KAYBETTİ

Brezilya'da düzenlenen 1950 FIFA Dünya Kupası'nda attığı golle Uruguay'ın evsahibi ülkeyi 2-1 yenerek şampiyon olmasını sağlayan unutulmaz futbolcu Alcides Ghiggia, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Tarih : 17 Temmuz 2015, 12:39
Puan Ver : 1950 Dünya Kupası'nın Yıldızı Ghiggia Hayatını Kaybetti(10/10)9


Brezilya'da düzenlenen 1950 FIFA Dünya Kupası'nda attığı golle Uruguay'ın evsahibi ülkeyi 2-1 yenerek şampiyon olmasını sağlayan unutulmaz futbolcu Alcides Ghiggia, 88 yaşında yaşamını yitirdi.








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