1950 DÜNYA KUPASI'NIN YILDIZI GHİGGİA HAYATINI KAYBETTİ
Brezilya'da düzenlenen 1950 FIFA Dünya Kupası'nda attığı golle Uruguay'ın evsahibi ülkeyi 2-1 yenerek şampiyon olmasını sağlayan unutulmaz futbolcu Alcides Ghiggia, 88 yaşında yaşamını yitirdi.
Brezilya'da düzenlenen 1950 FIFA Dünya Kupası'nda attığı golle Uruguay'ın evsahibi ülkeyi 2-1 yenerek şampiyon olmasını sağlayan unutulmaz futbolcu Alcides Ghiggia, 88 yaşında yaşamını yitirdi.
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