Beşiktaş, Talisca İçin İtirazda Bulunacak
Ivana'dan Erdoğan'ı Eleştirenlere Sert Sözler: Ne İstiyorsunuz
Neslihan Atagül Boşanma İddialarına Son Noktayı Koydu!
Survivor'da Nefes Kesen Dokunulmazlık Oyunu! Bir İsim Adadan Ayrılıyor
Evlenecek Çiftlere Müjde! Devletten 55 Bin Liralık Destek
İki Grup Arasında Çıkan Tartışma Kanlı Bitti: 2 Ölü, 2 Yaralı
Nihat Doğan Kazanınca Rakibinin Üzerine Yürüdü
Suriye'den Atılan Roket Mutfağa İsabet Etti!
Cıa'den Skandal Seçim İtirafı: Karıştık!
Yine Ezber Bozdu: Fransız İhtilali Tuz Yüzünden Çıktı!
Osmanlı'nın Kalbiydi! Ata Yadigarı Hazineler Gün Yüzüne Çıktı
Fbı Ve Facebook Anlaştı! Göz Açtırmayacaklar
Bakan'dan Dikkat Çeken Sözler: Çılgınlık Yaptık!
Fenerbahçe'den Alanyaspor'a Farklı Tarife!
Özel Harekatın Mühimmat Deposunda Patlama!
İngiliz Başbakan'dan Ab'ye Terör Çağrı: Ortak Strateji Belirlemeliyiz
Fenerbahçe'yi Yıkan Haber! Yıldız Futbolcu Beşiktaş Maçında Yok
İran Abd'ye Meydan Okudu: Kürt Bölgelerine Sızmasına İzin Vermeyeceğiz!
Erdoğan, Yardımcısının Nikah Şahidi Oldu
Kuzey Irak'a Hava Harekatı! Terör Yuvaları Yerle Bir Edildi

1915 tasarısına tepki! Hollanda Maslahatgüzarı, Dışişleri'ne çağrıldı

1915 TASARISINA TEPKİ! HOLLANDA MASLAHATGÜZARI, DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Son Dakika! Hollanda Meclisi'nde görüşülecek 1915 tasarısına Türkiye'den tepki geldi. Hollanda maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Tarih : 17 Şubat 2018, 15:50
Puan Ver : 1915 Tasarısına Tepki! Hollanda Maslahatgüzarı, Dışişleri'ne Çağrıldı(9/10)5

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki büyükelçisini 5 Şubat'ta resmi olarak çektiğini açıklamasının ardından, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlandığı haberlerine Türkiye'den tepki geldi. Hollanda Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

HOLLANDA, BÜYÜKELÇİSİNİ GERİ ÇEKTİ

Türkiye, Mart 2017'de Türk bakanların Hollanda'da yapacağı toplantıların engellenmesi üzerine Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin Türkiye'ye alınmayacağı açıklamıştı. Diplomatik kaynaklar, Türk tarafının krizin patlak verdiği dönemde Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Cornelis Van Rij'in Ankara'ya dönmesini istemediğini muhataplarına ilettiğini hatırlatmıştı.

HOLLANDA'NIN 1915 TASARISI

Koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği (CU) Milletvekili Joel Voordewind, yaptığı açıklamada, parlamentoda çoğunluğunun 1915'de yaşanan olayların "soykırım" olarak tanınmasından yana olduğunu belirtti.

Hollanda parlamentosu, hükümetten 24 Nisan'daki "soykırım anması" için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a güçlü bir sinyal göstergesi olarak ilk kez bakan düzeyinde temsilci göndermesini de istiyor. Hükümet ise bu öneriye henüz yanıt vermedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 1915  Tasarısına  Tepki  Hollanda  Maslahatgüzarı  Dışişleri  Ne  Çağrıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER