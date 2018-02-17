1915 TASARISINA TEPKİ! HOLLANDA MASLAHATGÜZARI, DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI
Son Dakika! Hollanda Meclisi'nde görüşülecek 1915 tasarısına Türkiye'den tepki geldi. Hollanda maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki büyükelçisini 5 Şubat'ta resmi olarak çektiğini açıklamasının ardından, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlandığı haberlerine Türkiye'den tepki geldi. Hollanda Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
HOLLANDA, BÜYÜKELÇİSİNİ GERİ ÇEKTİ
Türkiye, Mart 2017'de Türk bakanların Hollanda'da yapacağı toplantıların engellenmesi üzerine Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin Türkiye'ye alınmayacağı açıklamıştı. Diplomatik kaynaklar, Türk tarafının krizin patlak verdiği dönemde Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Cornelis Van Rij'in Ankara'ya dönmesini istemediğini muhataplarına ilettiğini hatırlatmıştı.
HOLLANDA'NIN 1915 TASARISI
Koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği (CU) Milletvekili Joel Voordewind, yaptığı açıklamada, parlamentoda çoğunluğunun 1915'de yaşanan olayların "soykırım" olarak tanınmasından yana olduğunu belirtti.
Hollanda parlamentosu, hükümetten 24 Nisan'daki "soykırım anması" için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a güçlü bir sinyal göstergesi olarak ilk kez bakan düzeyinde temsilci göndermesini de istiyor. Hükümet ise bu öneriye henüz yanıt vermedi.
Kaynak: haberinburada
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