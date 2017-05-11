19 yıl önce ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye mülteci sıfatıyla gelen Sierra Leone Enformasyon Bakanı Bangura, "Bu kez diplomata davranıldığı gibi davranıldı. Gözyaşlarıma engel olamadım" dedi. Bangura, Türkiye ile kopması imkansız bir gönül bağı olduğunu belirtiyor



Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunan Sierra Leone Enformasyon Bakanı Mohammed Bangura için bu ziyaret çok farklı bir anlamı var.



Habertürk Ankara'dan Mahir Kılıç'ın haberine göre Bangura, 1999 yılında ülkesindeki savaştan kaçarak mülteci sıfatıyla geldiği Türkiye'yi şimdi bir bakan olarak ziyaret ediyor.



"Türk insanı çok güçlü ve çok merhametli. çok arkadaş canlısı, Türkiye'deyken ülkemi aramadım. Türkiye benim ikinci ülkem oldu" diyen Bangura, mülteci olarak sığındığı Türkiye'de 6 ay kalmış. Ardından ise Kanada'ya gidip eğitim almış. Şimdi ise ülkesinin Enformasyon Bakanı olarak diplomatik temaslar için Türkiye'de.







kaynak:habertürk