19 YIL ÖNCE KAYBOLDU, 1 DOLARLIK BANKNOTTA BIRAKTIĞI NOT BULUNDU
ABD'de 19 yıl önce evinin önünden kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğuna ait olduğu düşünülen not, 1 dolarlık banknotun üzerinde bulundu.
19 yıl önce ABD'nin Arizona eyaletindeki evlerinin önünden kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu ile ilgili ilginç bir ipucu ortaya çıktı.
"KAÇIRILDIM, HAYATTAYIM"
1999 yılının Ocak ayında, evlerinin önünde dondurma arabasını beklerken ortadan kaybolan ve bir daha da izine rastlanamayan Mikelle Biggs isimli çocuğun yazdığı düşünülen bir not ortaya çıktı. 1 dolarlık bir banknotun üzerinde tesadüfen fark edilen notta: "Benim adım Mikel Biggs, Mesa'dan kaçırıldım. Hayattayım" yazıyor.
1400 MİL UZAKTA BULUNDU
Polis potansiyel ipucunun gerçek olmadığından ve zalimce bir şaka olduğundan korktuğunu söylerken notun kızın kaybolduğu yerden 1400 mil uzaklıkta, Wisconsin'de bulunduğu açıklandı.
ACIMASIZ BİR ŞAKA OLABİLİR
Bir çocuğun el yazısına benzeyen notta çocuğun ilk adının yanlış yazıldığı görülüyor. Neenah Polis Araştırmacısı Adam Streubel, Arizona eyaletine bu ipucunu araştırdıklarını ama bunun meşru olmayacağından ve acımasız bir şaka olabileceğinden korktuklarını söyledi.
BİSİKLETİ İKİ MAHALLE UZAKTA BULUNDU
Mikelle'nin kız kardeşi Kimber, 1999 yılında dondurma kamyonunu beklerken evlerinin dışına çıkarken onu gören son kişiydi. Kimber kardeşinin yanından 90 saniyeliğine ayrıldıktan sonra küçük çocuk ortadan kayboldu. Mikelle'in bisikleti evlerinden iki mahalle ötede bulunmuştu.
Yetkililer eyaletteki her bir dondurma kamyonunu aramış ve 20 kadar cinsel suçlardan hükümlü kişi ile görüşmüş ancak arayıştan hiçbir sonuç alınamamıştı.
Kaynak: haberinburada
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