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19 Yarışmasında Rekor Ödül.. 1 Milyon Tl Kazandı!
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19 yarışmasında rekor ödül.. 1 milyon tl kazandı!

19 YARIŞMASINDA REKOR ÖDÜL.. 1 MİLYON TL KAZANDI!

Çağlar Patır, 1 Milyon TL'nin sahibi oldu.Çağlar Patır, 1 Milyon TL'nin Sahibi Oldu. Kanal D'nin, yapımcılığını PH Production'ın üstlendiği ve ekranların en çok kazandıran yarışması olan “19”da dün gece bir ilk yaşandı.

Tarih : 22 Haziran 2017, 17:31
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“19” un başarılı yarışmacısı Çağlar Patır, yarışmaya katıldığı günden bu yana çıktığı düellolarda rakiplerini eleyerek kazandığı para ödülünü gün geçtikçe katlamıştı.



Dün akşam ekrana gelen bölümde ise bir ilk yaşandı. Para ödülünün 1 Milyon TL olduğu gece de Çağlar Patır bir kez daha rakibini geride bırakarak, 1 Milyon TL'nin sahibi oldu.“19” un cumartesi akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde ise Patır, 1.100 TL için yarışacak. Yarışmacıların kahraman olup milyonlar kazandığı program “19” 24 Haziran Cumartesi akşamı Kanal D'de.



 



kaynak:hürriyet








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