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1.9 saniyede 1 milyon euro kaçırdı!

1.9 SANİYEDE 1 MİLYON EURO KAÇIRDI!

Turkish Airlines Euroleague şampiyonluğunu son 1.9 saniyede yediği basketle elinden kaçıran Fenerbahçe, aynı zamanda 1 milyon Euro'luk gelirden de oldu. Euroleague Başkanı Bertomeu, Fenerbahçe'nin bu sezon aldığı parayı 1.5 milyon Euro olark açıkladı

Tarih : 17 Mayıs 2016, 10:13
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Turkish Airlines Euroleague'in finalinde pazar akşamı CSKA Moskova'yla oynayan Fenerbahçe, maç sırasında ‘müthiş geri dönüşe' imza attı ancak son 1.9 saniyede gelen baskete engel olamadı. Star'dan Yener Yalçın'ın haberine göre, Fenerbahçe bu basket sonrası uzatmada rakibine yenilerek ikinci olurken, 1 milyon Euro'luk ek gelirden de oldu.



Digiturk İcra Kurulu Başkanı Ümit İnal'ın davetlisi olarak gittiğimiz Berlin'deki Final Four mücadelesinde Euroleague Yönetim Kurulu Başkanı Jordi Bertomeu ile sohbet etme imkanı bulduk. Maç öncesi yaptığımız sohbette Jordi Bertomeu'nun verdiği bilgilere göre şampiyonayı ikincilikle bitiren Fenerbahçe, bu sezonki Turkish Airlines Euroleague maçlarında kasasına 1.5 milyon Euro'yu koymuş oldu.



Kupayı kaldıran Rus ekip CSKA Moskova ise 1.7 milyon Euro kazandı. Türkiye'nin ülke olarak Euroleague'e katkısı yüksek olduğu için Fenerbahçe son saniyede gelen baskete engel olarak maçı kazansaydı,kasasına 1 milyon Euro daha koyacaktı. Böylece Fenerbahçe'nin bu sezon Euroleague'den sağladığı toplam para 2.5 milyon Euro olacaktı.








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