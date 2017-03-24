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19 kişilik minibüse 74 çocuğu sığdırmaya çalıştı

19 KİŞİLİK MİNİBÜSE 74 ÇOCUĞU SIĞDIRMAYA ÇALIŞTI

Çin'de anaokulu servisinden çıkan öğrencilerin sayısı şoke etti. 19 koltuklu bir minibüse 74 çocuğu sığdırmaya çalışan şoförü polis yakaladı

Tarih : 24 Mart 2017, 17:04
Puan Ver : 19 Kişilik Minibüse 74 Çocuğu Sığdırmaya Çalıştı(9/10)10


Çin'de devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Okul servisi süsü verilmiş minibüsten 74 öğrenci çıktı. Minibüsün ise sadece 19 koltuğu vardı. Gördükleri manzara karşısında şoke olan polis ekipleri, okul otobüsü ehliyetine sahip olmayan şoförü gözaltına aldı.








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