19 KİŞİLİK MİNİBÜSE 74 ÇOCUĞU SIĞDIRMAYA ÇALIŞTI
Çin'de anaokulu servisinden çıkan öğrencilerin sayısı şoke etti. 19 koltuklu bir minibüse 74 çocuğu sığdırmaya çalışan şoförü polis yakaladı
Çin'de devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Okul servisi süsü verilmiş minibüsten 74 öğrenci çıktı. Minibüsün ise sadece 19 koltuğu vardı. Gördükleri manzara karşısında şoke olan polis ekipleri, okul otobüsü ehliyetine sahip olmayan şoförü gözaltına aldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar