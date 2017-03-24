Çin'de anaokulu servisinden çıkan öğrencilerin sayısı şoke etti. 19 koltuklu bir minibüse 74 çocuğu sığdırmaya çalışan şoförü polis yakaladı



Çin'de devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Okul servisi süsü verilmiş minibüsten 74 öğrenci çıktı. Minibüsün ise sadece 19 koltuğu vardı. Gördükleri manzara karşısında şoke olan polis ekipleri, okul otobüsü ehliyetine sahip olmayan şoförü gözaltına aldı.