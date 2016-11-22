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19 İLDE FETÖ OPERASYONU: 60 GÖZALTI


19 İLDE FETÖ OPERASYONU: 60 GÖZALTI
Tarih : 22 Kasım 2016, 10:22
Puan Ver : 19 İlde Fetö Operasyonu: 60 Gözaltı(5/10)7


Konya'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Konya merkezli 19 ilde Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli, aralarında pilotların da bulunduğu 60 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda Konya merkezli 19 ilde Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli, aralarında pilotların da bulunduğu 60 kişiyi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı operasyon gerçekleştiriyor.



 



kaynak:sonhaber








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