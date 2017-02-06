19 İlde Daeş Operasyonu!
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19 ilde daeş operasyonu!

19 İLDE DAEŞ OPERASYONU!

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Adıyaman, Çorum, Bingöl, Van, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Malatya, Diyarbakır, Hatay, Antalya, Muğla ve Elazığ'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonda 567 kişi gözaltına alındı

Tarih : 06 Şubat 2017, 09:49
Puan Ver : 19 İlde Daeş Operasyonu!(7/10)8



İstanbul ve Kocaeli'de terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DAEŞ terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren ve haklarında eylem hazırlığında oldukları şeklinde bilgiler bulunan, aralarında İstanbul'da sorumlu düzeyde kişilerin de yer aldığı şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.




Esenler, Şişli, Bağcılar, Bahçelievler, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Güngören, Beyoğlu, Pendik ve Ümraniye ilçelerindeki 20 adreste ve Kocaeli'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.Z, Y.S, M.K, İ.K, Y.K, İ.A, M.Ç, Ö.Y, S.U, Y.A, F.T, A.U, V.K, H.E, R.C.K, A.T, B.S. ile yabancı uyruklu A.W olmak üzere 18 şüpheliyi gözaltına aldı.




ANKARA'DA 60 GÖZALTI



Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube ekiplerince terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonda, çoğu yabancı uyruklu 60 şüpheli gözaltına alındı.




İZMİR'DE EYLEM HAZIRLIĞINDA 8 KİŞİ YAKALANDI



İzmir'de terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen 8 zanlı yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DAEŞ'a yönelik kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



 



kaynak:habertürk












Etiketler: 19  İlde  Daeş  Operasyonu    haber

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