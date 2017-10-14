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19 ilde ByLock operasyonu: 63 polis gözaltında

19 İLDE BYLOCK OPERASYONU: 63 POLİS GÖZALTINDA

Ankara merkezli 19 ilde başlatılan operasyonda, ByLock kullandığı belirlenen, daha önce ihraç edilen 100 polis hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 63 şüpheli gözaltına alındı.

Tarih : 14 Ekim 2017, 14:40
Puan Ver : 19 İlde Bylock Operasyonu: 63 Polis Gözaltında(7/10)3

FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, aralarında KHK'larla ihraç edilenlerin de bulunduğu 100 eski emniyet mensubundan 63'ü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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