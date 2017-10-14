19 İLDE BYLOCK OPERASYONU: 63 POLİS GÖZALTINDA
Ankara merkezli 19 ilde başlatılan operasyonda, ByLock kullandığı belirlenen, daha önce ihraç edilen 100 polis hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 63 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, aralarında KHK'larla ihraç edilenlerin de bulunduğu 100 eski emniyet mensubundan 63'ü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
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