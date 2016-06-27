

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "19 Hazirancıların hesabı mahkemeden dönmüştür. Oyunun ilk aşaması bozulmuştur. Allah'ın izniyle 10 Temmuz'da tamamı bozulacaktır" dedi.







MHP lideri Bahçeli, partisinin Hatay il teşkilatının düzenlediği iftara katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Bahçeli, şunları kaydetti:







"Kılavuzu İmralı canisi, şahitleri AKP-HDP olan PKK patentli bölünme projesinin Türkiye'nin hayrına olmayacağını söyledik, haklı çıktık. Teröristlerin karanlık emellerine silahsız çözecekleri ortam



sağlayarak onlara kucak açmayınız, şehitlerimizi artırırsınız dedik, haklı çıktık. Teröristi Kandil'de imha etmeden veya silahsız hale getirmek için ağır darbe vurmadan sorunu çözemezsiniz, saldırılarla sizi masaya oturturlar dedik, haklı çıktık.







Bu nedenle MHP'ye hazımsızlık vardır. Bu nedenle MHP'ye karşı operasyon yapılmak istenmektedir. Biz tuzağı gördük, maşaları tanıdık, arkasında duran güçleri, Okyanus ötesinden hazırlanmış oyunları bozmak için ne gerekiyorsa yapmaya söz verdik, yemin ettik. MHP'ye küresel saldırı oklarını çevirenlerden korkmuyor, onlara da en ufak ödün vermeyeceğimizi bir kez daha yüreklice ifade ediyorum."







-"AYLARCA PARTİMİZİ OYALADILAR"-







MHP'ye oyun oynandığını ve MHP'nin komplo ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Bahçeli, "Değişim adı altında kökümüzden kopmamız dayatılmaktadır. Geçmişimize yüz çevirmemiz istenmektedir. Paradigma değişimi ve parti içi demokrasi talepleriyle tarihi rotamızdan savrulmamız, bizi var eden, 47 yılımıza ruh ve mana katan ilkelerimizi çiğnememiz projelendirilmektedir. Bu nedenle niyetlerini artık çok iyi bildiğiniz bazı şahıslar Olağanüstü Tüzük Kurultayı yapmak için imza topladı. Aylarca partimizi oyaladılar. Aylarca istikrarsızlığa hizmetkarlık yaptılar" şeklinde konuştu.







-"KOMÜNİSTLER, FAŞİSTLER DEĞİŞİMİN YEDEK UNSURLARI OLARAK SORUMLULUK ALDILAR"-







"Meselenin yürek burkan tarafı, düne kadar içimizde olan bu kişilerin, oynanan oyunlara figüran olmayı bile bile tercih etmeleridir" diyen MHP lideri Bahçeli, "Bunlar, MHP düşmanlarıyla aynı safta toplandılar. Pensilvanya'nın emir erliğine talip oldular. Paralel çetenin tetikçiliğine soyundular. Proje elemanı olmayı kendilerine yakıştırdılar. Kimi buldularsa değişim çağrısı yaptırdılar. Sağcılar solcular; komünistler faşistler; ateistler liberaller, takiyeciler ve tavizkarlar değişimin yedek unsurları olarak sorumluluk aldılar" diye konuştu.







-"POLİS BARİKATLARINA TIRMANDILAR"-







MHP lideri Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:







"Birgün, Taraf, Agos, Sözcü, Yeniçağ, Cumhuriyet gazetelerine değişimin propaganda görevi verildi. Birbirine ideolojik yakınlığı bulunan sözde aydın ve gazeteciler değişim korosuna gönüllü katıldılar. PKK, DHKP-C değişim katarına omuz verdiler. Bazı medya ve sermaye sahipleri değişim amigoluğuna tamam dediler. Yani anlayacağınız rezillik diz boyu, ihanet devasadır. Kimin Türklükle husumeti varsa MHP'de paradigma değişsin dedi. Hepsini gördük ve yaşadık. Değişim sloganı atanlar aylarca partimizi mahkeme kapılarında meşgul ettiler. Tarlada kurultay yapmaya kalktılar, polis barikatlarına tırmandılar."







-"WHATSAPP ÜZERİNDEN DELEGE AVINA ÇIKTILAR"-







Bahçeli, MHP'nin Olağanüstü Büyük Kurultay sürecini şöyle özetledi:







"Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, Ankara 12.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararını onadıktan sonra, gelin 10 Temmuz'da Olağanüstü Kurultayımızı yapalım, daha fazla partimizi tartıştırmayalım dedik, olmaz dediler, 19 Haziran'ı dayattılar. Sonuçta da bu defa otelde toplandılar. Korsan kurultaya katılmayanları katılmış gibi gösterdiler. Whatsapp üzerinden delege avına çıktılar, sahtekârlıkta rekor kırdılar.







-"TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ 809 DELEGE SAYISINA ULAŞAMADILAR"-







Siyasi Partiler ve Medeni Kanununa göre Olağanüstü Kurultay Ankara il merkezinde yapılması gerekirken, buna uymadılar. Tüzük değişikliği için, toplam delege sayısının üçte iki çoğunluğunun kurultay salonunda hazır bulunması şartken, buna riayet etmediler. Oynanan oyunun aktörlerinden olan Ankara 13. Noter, delege sayısını resmi olarak 656, televizyonda 330 söylese de, Çağrı Heyeti 752 rakamını telaffuz etse de, Tüzük değişikliği için gerekli 809 delege sayısına ulaşamadılar.







-"DEVLET MEMURLARINA BİLE PARTİ DELEGESİ SIFATIYLA OY KULLANDIRDILAR"-







Korsan kurultayı tek maddelik gündemle toplamalarına rağmen, Tüzüğün ilave 12 maddesini herkesten habersiz değiştirdiler. 15 Mayıs'ta tarlada toplanmanın ardından, Dernekler Yönetmeliğine göre kurultay ilan şartlarına uymayı akıllarına getirmediler, erteleme gerekçelerini duyurmadılar. Üye olmayanlara, kurultaya katılma yetkisi bulunmayanlara, hatta devlet memurlarına bile parti delegesi sıfatıyla oy kullandırdılar."







-"OYUNUN İLK AŞAMASI BOZULMUŞTUR"-







Bahçeli, muhaliflerin topladığı kurultayda yapılan tüzük değişikliklerinin ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verildiğini hatırlatarak, "19 Hazirancıların hesabı mahkemeden dönmüştür. Oyunun ilk aşaması bozulmuştur. Allah'ın izniyle 10 Temmuz'da tamamı bozulacaktır. Bayramın hemen ertesinde, yani 10 Temmuz'da, 6'ncı Olağanüstü Büyük Kurultayımızı Ankara'da dava ve kardeşlik ruhuyla yapmaya her birinizi, her dava arkadaşımı şimdiden davet ediyorum" ifadelerini kullandı.