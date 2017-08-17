18 YAŞINDAKİ PONPON KIZ, BEBEĞİNİ VAHŞİCE ÖLDÜRÜP GÖMDÜ
ABD'de yaşayan 18 yaşındaki Brooke Skylar Richardson, yeni doğan bebeğini öldürdükten sonra vahşice yakıp, gömmekle suçlanıyor.
ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan ve ponpon kızlık yapan 18 yaşındaki Brooke Skylar Richardson, önceki gün mahkeme karşısına çıktı.
EV HAPSİNDE TUTULUYORDU
Richardson, yeni doğan bebeğini öldürdükten sonra vahşice yakıp, gömmekle suçlanıyor. Okulundan geçtiğimiz yıl mezun olan 18 yaşındaki Richardson, 50 bin dolarlık kefaletle ev hapsinde tutulmaya başlamıştı.
PROTESTO ETTİLER
Cani kızın duruşması sırasında ise protesto gösterileri yaşandı. Birçok kişi "Kürtaj yasaldır ancak cinayet değildir" yazılı pankartlarla mahkeme önünde toplandı. Richardson 6 Eylül'de bir kez daha hakim karşısına çıkacak.
Kaynak: haberinburada
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