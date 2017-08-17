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18 Yaşındaki Ponpon Kız, Bebeğini Vahşice Öldürüp Gömdü

18 YAŞINDAKİ PONPON KIZ, BEBEĞİNİ VAHŞİCE ÖLDÜRÜP GÖMDÜ

ABD'de yaşayan 18 yaşındaki Brooke Skylar Richardson, yeni doğan bebeğini öldürdükten sonra vahşice yakıp, gömmekle suçlanıyor.

Tarih : 17 Ağustos 2017, 17:40
Puan Ver : 18 Yaşındaki Ponpon Kız, Bebeğini Vahşice Öldürüp Gömdü(10/10)6

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan ve ponpon kızlık yapan 18 yaşındaki Brooke Skylar Richardson, önceki gün mahkeme karşısına çıktı.

EV HAPSİNDE TUTULUYORDU

Richardson, yeni doğan bebeğini öldürdükten sonra vahşice yakıp, gömmekle suçlanıyor. Okulundan geçtiğimiz yıl mezun olan 18 yaşındaki Richardson, 50 bin dolarlık kefaletle ev hapsinde tutulmaya başlamıştı.

PROTESTO ETTİLER

Cani kızın duruşması sırasında ise protesto gösterileri yaşandı. Birçok kişi "Kürtaj yasaldır ancak cinayet değildir" yazılı pankartlarla mahkeme önünde toplandı. Richardson 6 Eylül'de bir kez daha hakim karşısına çıkacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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