18 TÜRK İŞÇİYİ KAÇIRAN GRUPLA ÇATIŞMA
Irak güçleri, Türk işçileri kaçırdığından şüphelenilen bir grupla Bağdat'ta girdiği çatışmada 1 asker hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.
Bağdat Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türk işçileri kaçıran grup üyelerinden birinin başkentin Filistin Caddesi'nde bulunduğuna dair alınan istihbaratın ardından bölgeye giden ekiplere ateş açıldığı, silahlı grupla çıkan çatışmada 1 askerin öldüğü, 3 askerin yaralandığı kaydedildi.
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