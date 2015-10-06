

Teröristler tarafından 18 yakını öldürülen geçici köy korucusu Resul Gülşen, “18 şehit verdim, gerekirse 180 şehit daha veririm. Ama bu bayrak dalgalanmaya devam edecek” dedi.



Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Geçit Altı köyünde 25 yıldır geçici köy koruculuğu yapan, 18 yakınını teröre kurban veren ve teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan gazi Resul Gülşen, son dönemlerde saldırılarını arttıran PKK'ya tepki gösterdi. Vatan için gerekirse binlerce şehit vermeye hazır olduklarını belirten Gülşen, “PKK terör örgütü halen kalleşçe, asker, polis ve korucularımızı öldürüyor. Korucularımızı direklere asıyorlar. Askerimizi, polisimizi kaçırıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman yılmayacak. Biz Türkiye Cumhuriyet'iyiz, hiçbir zaman yılmayız. Hiçbir zaman PKK'ya taviz vermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti her zaman güçlü bir devlettir. 1992'lerden bu yana toplam 40 binin üzerinde şehit verdik. Gerekirse bu vatan için, bu bayrak için, bu millet için, bu devlet için 150 bin şehit daha veririz. Yine de bunlara taviz vermeyiz. Bunlardan hiçbir zaman korkumuz olmadı ve olmayacak. Bu böyle bilinsin” dedi.