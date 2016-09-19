

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı 18 milyon 43 bin 15 öğrenci ve yaklaşık 900 bin öğretmen için bugün başlıyor ve ilk dönem 20 Ocak'ta bitecek. Tüm özel ve resmi kurumlarda ilk haftanın tüm etkinlikleri, “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” temasıyla gerçekleştirilecek. İlk gün törenleri bu temaya göre hazırlanacak. Okulların yakınında bulunan şehit ve gazi yakınları açılış törenlerine katılacak. Konuyla ilgili broşürler öğrencilere dağıtılacak. İlk ders de aynı tema ile tüm sınıf ve şubelerde işlenecek.



İKİNCİ GÜN MEKTUP VAR



İkinci gün ise öğrenciler demokrasi kahramanlarına duygu ve düşüncelerini anlatan mektup yazacak. Üçüncü gün “Vatan ve Bayrak” konulu şiir dinletisi, dördününcü gün “milli birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, demokrasi, yurt bilinci” konularında sohbet, söyleşi veya seminer düzenlenecek. Haftanın son günü, imam hatip okulları öğrencileri tarafından okunan Kuran hatimlerinin duasının yapılması programda yer alacak. Ayrıca okulların açıldığı hafta boyunca yapılacak etkinlikler arasında, “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma konulu röportaj, sinevizyon gösterileri ve Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yayınlanacak anma programının öğrenci ve velilere izlettirilmesi”, “demokrasi, şehitlik, milli irade, yurt savunması konularını içeren şiir ve metinlerin Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve tarih derslerinde işlenmesi”, “okul girişlerinde veli ve ziyaretçilerin görebileceği yerlerde anma köşelerinin oluşturulması, etkinliklerle ilgili fotoğraf, röportaj, haber gibi görsel ve yazılı metinlerin sınıf panolarında paylaşılması”, şehit ve gazilerin öğrenci ve öğretmenlerce ziyaret edilmesi yer alıyor.



YIL BOYU SÜRECEK



Etkinlikler yıl boyunca sürecek. 100 temel eser içerisinden vatan, milli birlik ve dayanışmayı konu alan kitaplar okutulacak. Konuyla ilgili yarışmalar düzenlenecek, olay mahalleri ziyaret edilecek, “Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı” oluşturulacak ve tüm etkinlikler okulların web sayfalarında duyurulacak.



ÖRNEK PROGRAM TASLAĞI HAZIRLANDI



MEB, 15 Temmuz temasıyla düzenlenecek törenler için 2 ayrı video ve örnek program taslağı hazırladı. Törenlerde gösterilecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nı okuduğu videolarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'nün darbe girişimine karşı halkı meydanlara çağırdığı ifadeleri ile Başbakan Binali Yıldırım'ın darbe girişimi gecesi halka verdiği mesajlar ile Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan 18 Mart Çanakkale Savaşları ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı simgeleyen görseller ile FETÖ darbe girişimi gecesinde yaşananlardan kesitler sunuluyor. Videolarda Türk bayraklarıyla tutulan demokrasi nöbetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra pek çok siyasinin katıldığı Yenikapı'daki “Demokrasi ve Şehitler Mitingi” nden kesitler de ile Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in duası var. MEB'in hazırladığı taslak programda Nâzım Hikmet'in “Davet”, Necip Fazıl Kısakürek'in “Şarkımız Bizim”, Orhan Şaik Gökyay'ın “Bu Vatan Kimin” isimli şiirlerinin öğrencilerce okunması öngörüldü.