18 MADENCİNİN ÖLDÜĞÜ FACİADA 13 YIL 9 AY HAPİS
18 işçinin öldüğü Ermenek maden faciasıyla ilgili davada, maden sahibi ve teknik nezaretçiye ayrı ayrı 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasına ilişkin dava sonuçlandı.
Tutuklu sanıklar maden ocağının sahibi Saffet Uyar ve teknik nezaretçi Ali Kurt'a, ayrı ayrı 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Ermenek'teki özel linyit kömürü madeninde 28 Ekim 2014'te su baskınının ardından mahsur kalan 18 işçinin cansız bedenlerine faciadan 38 gün sonra ulaşılmıştı.
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