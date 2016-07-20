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18 madencinin öldüğü faciada 13 yıl 9 ay hapis

18 MADENCİNİN ÖLDÜĞÜ FACİADA 13 YIL 9 AY HAPİS

18 işçinin öldüğü Ermenek maden faciasıyla ilgili davada, maden sahibi ve teknik nezaretçiye ayrı ayrı 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Tarih : 20 Temmuz 2016, 13:16
Puan Ver : 18 Madencinin Öldüğü Faciada 13 Yıl 9 Ay Hapis(7/10)8


Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasına ilişkin dava sonuçlandı.



Tutuklu sanıklar maden ocağının sahibi Saffet Uyar ve teknik nezaretçi Ali Kurt'a, ayrı ayrı 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi. 



Ermenek'teki özel linyit kömürü madeninde 28 Ekim 2014'te su baskınının ardından mahsur kalan 18 işçinin cansız bedenlerine faciadan 38 gün sonra ulaşılmıştı.








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