18 KİŞİLİK RUS HEYET ADLİ TIP KURUMU'NDA
Rusya Büyükelçisi Karlov'a düzenlenen suikastın ardından incelemelerde bulunmak üzere 18 kişilik Rus heyet Ankara'ya geldi
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastın ardından Rusya'dan bir heyet, incelemeler yapmak üzere Ankara'ya geldi.
Esenboğa Havalimanı'na indikten sonra 18 kişilik heyetin ilk durağı Karlov'un otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu oldu.
Karlov'un cenazesi bu sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar