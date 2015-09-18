Star TV yayın akışı bugün nasıl? Star TV'de yayınlanacak olan diziler, filmler ve programlar neler? Star TV dizi ve programları izlemek ve canlı yayın akışı için haberimizi takip etmeye devam edin.



Star TV yayın akışı bugün nasıl? Star TV'de yayınlanacak olan diziler, filmler ve programlar neler? Star TV dizi ve programları izlemek ve canlı yayın akışı için haberimizi takip etmeye devam edin.



Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, özellikle dizileri,yarışma programları ve UEFA Şampiyonlar Ligi maç yayınlarıyla öne çıkmaktadır.



Türkiye'de özel televizyon kanalı sektörünün önünü açan ve ilk günden itibaren zengin içeriğiyle kanallara öncülük eden Star TV, kadınlara özel kuşaklardan en önemli sinema filmlerine, dizilerden eğlence ve spor programlarına kadar izleyicilerine çok geniş bir yelpaze sunuyor.



Star TV, 4 Kasım 2011 tarihinde, Doğuş Yayın Grubu bünyesine katıldı.Maslak'taki teknoloji üssünde kurulan özel stüdyolarda, deneyimli ve vizyoner kadrosuyla, yeni grafik tasarım anlayışıyla ve dönemin en iddialı yapımlarını da kapsayan zengin içeriğiyle hem kendisi için hem de Türk televizyon yayıncılığı için yepyeni bir sayfa açtı.



STAR TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.



07:00 – Güncel



Ece Belen Atrek'in sunduğu program spor, aktüalite, kültür sanat, magazin ve moda dünyasında yaşanan ilgi çekici gelişmelere yer veriyor.



09:00 – Beni Affet (Yerli Dizi – TEKRAR)



16 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan 805.bölüm sizlerle..



10:00 – Aşkın Bedeli (Yerli Dizi – Yeni Bölüm)



Ferhat, Emir'e ne söyleyecek? 401.bölüm sizlerle..



12:30 - En Güzel Bölüm (Magazin - Yeni Bölüm)



Dizi dünyasından son haberlerin ekran geldiği En Güzel Bölüm 783.bölümüyle sizlerle..



12:45 - Ezgi Sertel İle Lezzetin Haritası (Yaşam - Yeni Bölüm)



Edirne'den Kars'a, Ordu'dan Hatay'a, Erzurum'dan İzmir'e… Anadolunun zengin mutfağını, eşsiz damak tadını, yöresel zenginliklerini ve dokusunu ‘Ezgi Sertel'le Lezzetin Haritası' evlerinize taşımaya, devam edecek.



13:45 Evleneceksen Gel (Kadın - Yeni Bölüm)



Bu ikiliye kimse hayır diyemiyor! Evlenmek isteyenler burada buluşuyor, mutlu yuvalar burada kuruluyor!



17:00 Beni Affet (Yerli Dizi - Yeni Bölüm)



İnci, Cesur'a ihanet edecek mi? 806.bölüm sizlerle..



19:00 STAR ANA HABER



star Ana Haber Bülteni, ünlü spiker Nazlı Çelik ile evlerinize konuk oluyor.Türkiye'de ve dünyada olan tüm olumlu-olumsuz olayları en doğru şekilde Star TV farkıyla öğreneceksiniz.



20:00 Çarşı Pazar (Yerli Sinema - TV'de İlk! )



Kahraman, geçimini aile büyüklerinden kalan hamamda kese yaparak kazanmaya çalışmaktadır. Oldukça iyi yürekli bir tellak olarak tanınan Kahraman'ın işleri Tuncay yüzünden tehlikeye girer. Varlıklı bir müteahhit olan Tuncay, İstanbul'dan gelmiştir ve Kahraman'ın ekmek kapısı olan hamamı, içinde bulunduğu çarşıyla birlikte yıkmak ister. Amacı yıkılan yere alışveriş merkezi yapmaktır. Esnaftan hiç anlaşamadığı Cemil bunu Kahraman'ın işini bozmak için fırsat bilir ve Tuncay'la işbirliği yapmaya karar verir. Cemil, esnafı da ikna ederek alışveriş merkezi için destak toplamaya çalışır.



22:00 Kaderimin Yazıldığı Gün (Yerli Dizi – TEKRAR)



Sevilen dizi 34.bölümüyle tekrar sizlerle..



00:45 Çarşı Pazar (Yerli Sinema – TEKRAR)



02:30 Evleneceksen Gel (Kadın - TEKRAR)



05:00 Ezgi Sertel İle Lezzetin Haritası (Yaşam - TEKRAR)







Star TV'nin misyonu, herkese seslenebilen, görselliği ve içeriğiyle Türkiye'de kaliteyi yükselten bir kanal olmak. Bu sebeple izleyicilerin taleplerini de göz önünde bulunduruyor ve toplumun ortak ilgi alanlarını ve dinamizmini içeriğe yansıtıyor. Bu nedenle Türkiye, en çok ilgi çeken yapımları sürekli Star TV ekranlarından izliyor. Yapılan araştırmalarda Türkiye Star TV'yi halka yakın, samimi, renkli ve sıcak bir kanal olarak tarif ediyor.







STAR TV FREKANS BİLGİLERİ :







TURKSAT 4A UYDUSU:



Uydu Adı:Türksat 4A



Lokasyon:42 ⁰ Doğu



Alış Frekansı: 12.015 MHz



Polarizasyon: Yatay (H)



Sembol Hızı: 27.500 Ksym/s



FEC değeri: 5/6







Star TV 18 Eylül 2015 yayın akışıyla harika programları ve dizileri karşınıza getirecek. Eğer Star TV kanalı bende yok, bir türlü ekleyemedim diyorsanız yukarıdaki frekans bilgilerini alarak cihazınıza Star TV'yi ekleyebilirsiniz yada canlitvx.com adresinden izleyebilirsiniz.