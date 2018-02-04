18 BİN KİŞİ DAHA MİLYONER OLDU
Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içi yerleşik mudi sayısı, 2017'de bir önceki yıla göre 18 bin kişi artarak 127 bine yaklaştı.
Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içi yerleşik mudi sayısı, 2017'de bir önceki yıla göre 18 bin 105 kişi artarak 126 bin 969'a yükseldi. AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yıl 2016'ya kıyasla 18 bin 105 kişi artarak 126 bin 969'a ulaşırken, toplam mevduatları da 835 milyar 621 milyon lira oldu.
TOPLAM MEVDUAT 715 MİLYAR LİRAYI AŞTI
Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 424 milyar 237 milyon lirası yerel para cinsi, 408 milyar 209 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 175 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da yaklaşık 6 milyon 581 bin lira olarak hesaplandı.
Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı 2016 yılında 108 bin 864, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı 715 milyar 313 milyon lira düzeyindeydi.
YURT DIŞI YERLEŞİK MİLYONER SAYISI 12 BİNİ GEÇTİ
BDDK verilerine göre, yurt dışı yerleşik mudi sayısı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 71 artarak 12 bin 11'e yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı bir yılda 4 bin 979 artarken, hesaplarındaki para miktarı da 74 milyar 358 milyon lira olarak hesaplandı.
Yurt dışı yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 6 milyar 432 milyon lirası yerel para, 67 milyar 644 milyon lirası yabancı para ve 282 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Türkiye Genelinde 784 Milyon Lira Kira Yardımı Yapıldı
- İki İle Daha Havalimanı Geliyor! 2019'da Hizmete Girecek
- Borsa Liginde Ocak Ayının Şampiyonu Trabzonspor Oldu
- Özbekistan, Türkiye Vatandaşlarına 30 Gün Süreli Vize Muafiyeti Tanıyacak
- Kayserili Girişimci Üretti! Nusret'in Ünlü El Hareketi Tuzluk Oldu
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar