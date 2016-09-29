

Olay, Kocasinan İlçesi Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak'ta meydana geldi. Soyadı öğrenilemeyen İbrahim isimli kişi, yanında kız arkadaşı olduğu halde yönetimindeki 38 EY 975 plakalı Otomobille Tekin Sokak'a girdi. Burada kullandığı otomobille, sağ tarafta park halindeki araçlara çarpan sürücü, daha sonra geri giderek sokağın sol tarafında park etmiş otomobillere çarptı. Sokak içerisinde bir süre bu şekilde hareket eden otomobil, tekrar sokak içerisinde ilerleyerek, yine araçlara çarptı. Çevredekilerin sürücüyü çıkarmak için yaptığı müdahalede, elindeki palayla otomobilden inen sürücü, şok geçiren kız arkadaşını da yanına alarak yaya kaçtı. Sevk edilen polis ekipleri, kaçan palalı saldırganın peşine düştü. Polis kovalamacası sırasında saldırganın elindeki palayı attığı öne sürüldü. Polisin saldırganı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor