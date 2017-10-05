17 YIL BOYUNCA UĞRAŞTI, KENDİNE SIFIRDAN LAMBORGHİNİ ÜRETTİ
Amerika'nın Wisconsin şehrinde, Lamborghini hayranı olan Ken Imhoff, 17 yıl uğraştıktan sonra kendi elleriyle sıfırdan Lamborghini üretti.
Lamborghini marka arabaları tanımayanınız veya beğenmeyeniniz yoktur. Tasarımını beğenmeyenlerinde Lamborghiniye sahip olma fırsatını geri çevireceklerini hiç sanmıyoruz. Pahalı fiyatı yüzünden dünyada sadece çok az kişide bulunan bu arabalar birçok kişinin hayallerini süslemektedir. Lamborghini hayranı olan Ken Imhoff Amerika'nın Wisconsin şehrinde kendi elleriyle sıfırdan Lamborghini üretti.
Kaynak: haberinburada
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