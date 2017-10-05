

Lamborghini marka arabaları tanımayanınız veya beğenmeyeniniz yoktur. Tasarımını beğenmeyenlerinde Lamborghiniye sahip olma fırsatını geri çevireceklerini hiç sanmıyoruz. Pahalı fiyatı yüzünden dünyada sadece çok az kişide bulunan bu arabalar birçok kişinin hayallerini süslemektedir. Lamborghini hayranı olan Ken Imhoff Amerika'nın Wisconsin şehrinde kendi elleriyle sıfırdan Lamborghini üretti.































Kaynak: haberinburada



